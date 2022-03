Entsetzen über Reh-Abschüsse in der Donaustadt

Die Naherholungsgebiete in der Stadt Wien sind Lebensraum für viele Wildtiere. So auch das weitläufige naturnahe Areal in Hirschstetten - wäre da nicht die Genehmigung der Stadt, Rehe hier während ihrer Schonzeit zu bejagen. Anwohner steigen auf die Barrikaden und baten die „Krone Tierecke“ um Hilfe.