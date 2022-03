Schwere Stürze nur im Training & bei Fotosessions

Dass die Tour live großteils im Internet zu sehen ist, werde sogar noch zunehmen, ist Hale-Woods überzeugt. „Wir zielen auf ein Publikum zwischen 15 und 35 Jahren ab. In dieser Gruppe schaut man kaum noch Fernsehen, sondern Smartphone.“ In Österreich ist der Fiebrbrunn-Event am 27. März in ORF 2 (8.50 Uhr) zu sehen. Derzeit komme man auf insgesamt auf 200 Mio. Zuschauer pro Saison, so Hale-Woods. Die wichtigsten Tour-Partner sind die Resorts, Events wie Fieberbrunn haben Budgets von rund 1 Mio. Euro. Die Fahrerinnen und Fahrer sind als freie Unternehmer ebenfalls Stakeholder.