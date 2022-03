Sieg und Platz drei für Österreich im Mixed-Team!

„Ich habe gut gefightet und bin von Lauf zu Lauf besser ins Fahren gekommen“, erklärte Ulbing. Österreich geht mit einer Dreifachführung in den letzten Saisonbewerb am Sonntag in Berchtesgaden, Schöffmann/Payer (200) liegen vor Dujmovits/Auner (190) und Ulbing/Karl (155).