Bus mit Ukraine-Flüchtlingen umgekippt - Frau tot

Eine der größten ukrainischen Gemeinschaften Europas lebt in Italien

Zurzeit sind in Italien viele ukrainische Kriegsflüchtlinge unterwegs, die ihre im Land lebenden Verwandten aufsuchen. In Italien lebt eine der größten ukrainischen Gemeinschaften in Europa, die aus circa 240.000 Personen besteht. Über 25.000 ukrainische Flüchtlinge sind seit Beginn des Kriegs in Italien eingetroffen.