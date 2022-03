Meinl-Reisinger: Brauchen ein „wehrhaftes Europa“

„Putin hat die Ära der Freiheit und des Friedens und unsere Naivität beendet“, sagte Meinl-Reisinger in ihrer Rede, bei der sie anfangs mit den Tränen kämpfen musste, als sie von ihren Kindern und den Kindern in der Ukraine sprach, auf die Bomben niederfallen und die in Kellern ausharren müssen. Der Krieg habe plötzlich alle anderen Sorgen „so klein gemacht und relativiert“. Die Kinder und Jugendlichen von heute müssten mit so vielen Krisen fertigwerden und sich Gedanken über den Krieg machen, während die Generationen davor ein Leben voller Chancen, Frieden und ein Zusammenwachsen Europas erlebt hätten.m