Wie aus dem KGB-Klon Putin ein Tyrann wurde

„Die Schwachen werden geschlagen“

Das „demokratische Jahrzehnt“ unter Boris Jelzin war für die Russen ein Albtraum. So sah es auch Putin. Als er von Jelzin das Amt übernahm, musste er sich erst in persönlich gefährlichen Machtkämpfen durchsetzen - mit nicht zimperlichen Methoden seiner KGB-Gefährten. So hatte er in einer großen Konferenz den Oligarchen ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen sollten: Jeder von ihnen könne gut und noch besser leben, aber Hände weg von der Politik!