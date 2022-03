Keine Entwarnung! Collins wird stationär behandelt

Das International Player Safety Committee (PSC) entschied laut ICE-Angaben nach Durchsicht der Bilder, keine ergänzende Strafe auszusprechen. Der VSV gewann die Partie 4:3 und glich in der „best of seven“-Serie auf 1:1 aus. Spiel drei geht am Sonntag (17.30 Uhr) in Villach über die Bühne. „Wir wollen für Chris gewinnen und in der Serie mit 2:1 in Führung gehen“, sagte VSV-Topscorer Scott Kosmachuk über seinen Landsmann. „Es wird sicherlich wieder ein sehr emotionales, hartes Match werden.“