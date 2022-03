Salzburg legt nach, Capitals und VSV gleichen aus

Matchwinner für Salzburg in Znojmo war Brian Lebler mit zwei Toren im Schlussdrittel. Die Bullen schossen nach Rückstand eine 2:1-Führung heraus und gingen schließlich nach dem neuerlichen Ausgleich dank ihres erst kürzlich verpflichteten Torjägers wieder als Sieger vom Eis. Lebler traf mit seinem zweiten Tor in der 59. Minute entscheidend. Damit hat man am Sonntag vor Heimpublikum die Chance auf die Vorentscheidung in der „Best of seven“-Serie. Die Auftaktbegegnung war mit 3:1 an die Salzburger gegangen.