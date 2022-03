Jakob Dusek setzt Österreichs Podestlauf fort

Hämmerle war im Achtelfinale nach Fotofinish-Entscheid weitergekommen, im Viertelfinale musste er nach einem Kontakt mit dem Tschechen Radek Hauser in den Schnee. „Im Endeffekt hätte ich ihm nicht so offen lassen sollen, es ist auch irgendwo mein Fehler“, sagte der Vorarlberger. „Ich war in Führung. Ich habe geglaubt, ich habe alles im Griff.“ Andererseits sei er das schon dritte Mal in dieser Saison „abgeschossen“ worden. „Man muss aber die Kirche im Dorf lassen, ich habe die Goldmedaille daheim.“