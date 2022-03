So können Sie bei Ihrer Ernährung sparen

Too Good To Go:

Mit der App To Good To Go kann man Essen, das am Ende des Tages in Supermärkten oder Restaurants übrig geblieben ist, billig erstehen. Um 2,99 € bekommt man schon einmal ein Sackerl mit Brot, um 4,99 € Gemüse und Obst oder ein Überraschungssackerl mit diversen Produkten.