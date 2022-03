Väterkarenz: Warum noch immer so unbeliebt?

Kinderbetreuung ist noch immer Frauensache: sowohl in Österreich, als auch in den meisten anderen Ländern dieser Welt. Laut Angaben der Arbeiterkammer Wien verzichten acht von zehn Männern in heterosexuellen Paaren noch immer auf eine Vaterkarenz - die Arbeit bleibt also wieder bei den Frauen hängen. Warum ist das so? Was bedeutet das für die Gleichstellung der Geschlechter in der Gesellschaft? Wie wirkt sich das auf den Gender Pay Gap und die Teilzeitfalle aus? Und noch wichtiger: Welche Lösungen gibt es für dieses Problem? Das besprechen Podcasterin Annie Müller Martínez und die SPÖ-Frauenvorsitzenden und Nationalratsabgeordneten Eva-Maria Holzleitner in dieser Folge von „Wie gibt’s das?!“.