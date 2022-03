Drogenlenker steuert mit dem Auto auf Polizist zu

Am Donnerstag kam es in Sollenau in Niederösterreich zu einer Verfolgungsjagd mit einem 35-Jährigen. Bei einem ersten Versuch der Anhaltung und anschließender Aufforderung den Wagen zu verlassen, steuerte der Fahrzeuglenker plötzlich auf einen Polizisten zu. Der Beamte konnte sich gerade noch durch einen Sprung auf die Seite retten.