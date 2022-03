Liganeuling eröffnet Österreichs Football-Saison

Die neu formierte Zehnerliga der Austrian Football League (AFL) startet am 27. März mit dem Duell SsangYong Danube Dragons gegen Liganeuling Salzburg Ducks und endet am 30. Juli mit der Austrian Bowl XXXVII. Das Meisterschaftsfinale findet in der NV-Arena in St. Pölten statt, wie der American Football Bund Österreich (AFBÖ) am Donnerstag bei einem Pressegespräch bekannt gab. Der Grunddurchgang umfasst zehn Spieltage.