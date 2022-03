ÖSV-Speed-Dame muss Saison vorzeitig beenden!

Skirennläuferin Cornelia Hütter wird auf das Weltcupfinale kommende Woche in Courchevel/Meribel verzichten. Die Steirerin war am 27. Februar in der Weltcupabfahrt in Crans-Montana am Zielsprung schwer gestürzt, hatte sich eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma zugezogen sowie beide Knie leicht lädiert. Freilich hätte sie die letzten Rennen gern bestritten, es sei aber gescheiter den Rat der Ärzte zu akzeptieren, sagte sie am Mittwoch in einem Online-Mediengespräch.