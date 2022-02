LIVE ab 10.30 Uhr: Damen-Abfahrt in Crans-Montana

Auch Siebenhofer ließ auf der Fahrt zu Platz 11 ein Tor aus. „Der Berg ist schwierig, so gesehen komme ich eh ganz okay zurecht“, sagte die Steirerin, die um ihre kleine Kristallchance kämpfen will. Die Latte liegt hoch. Die ÖSV-Frauen haben 19 Mal (Rekord) den Abfahrtsweltcup geholt, in den vergangenen 14 Saisonen aber nur ein Mal durch Nicole Schmidhofer (2018/19).