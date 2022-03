Impfpflicht, Neutralität, Teuerung prägen Landtag

Auch um die Impfpflicht geht es in der Landtagssitzung. Der neue Gesundheitsminister hat ja dargelegt, dass etwa 972.000 Menschen aktuell dagegen verstoßen. Die MFG will einen Auftrag an die Landesregierung, diese „unhaltbare“ Impfpflicht beim Verfassungsgerichtshof zu bekämpfen, wie Klubchef Manuel Krautgartner sagt.