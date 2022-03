Musikalische Erinnerungen an den Komponisten

Balduin Sulzer (1932-2019) hätte am 15. März 2022 seinen 90. Geburtstag gefeiert. Der Zisterzienser-Pater gilt als einer der bedeutendsten Komponisten der zeitgenössischen Klassik in Österreich. Ihm zu Ehren spielen Vera Kral, Primgeigerin des Bruckner Orchesters, und Flötist Michael Oman ein Festkonzert mit einer sehr persönlichen Auswahl an Sulzer-Werken.