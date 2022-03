Nur die Besten

Bis Samstagnachmittag war die Republik noch die gewohnt unauffällige Beifahrerin der globalen Raserei in der von Putins Krieg veränderten Welt. Mit Moskaus Depesche, in der die österreichische Neutralität bezweifelt wird, kommt das Land in eine veränderte Lage. Es ist nebensächlich, ob die russische Ausweitung der Eskalation auf diplomatischem Weg ein perfides Manöver oder sachlich berechtigt ist. Moskaus Motiv ist klar: Die Aktion soll der Einschüchterung dienen.