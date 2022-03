Jahrelange Therapie: Steirer kann wieder gehen

Besondere Therapie mit Robotern bringt Erfolge

Seine Gattin und Physiotherapeut Martin Weißensteiner haben damals dem Steirer aus dem Rollstuhl in den Gangtrainer geholfen. 1200 Schritte waren es am Ende der Einheit. Florian Zuper, der Gründer des Trainingszentrums in der Grazer Steinfeldgasse, erklärt: „Wer gehen lernen will, muss gehen.“ Und mit der robotikunterstützten Neurotherapie können die Patienten Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Stehen und Gehen im Hightech-Studio aufgabenorientiert trainieren. Vom Kind bis zum Senior - ganz viele feierten damit schon große persönliche Erfolge.