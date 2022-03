Bitter! Nächstes „Blech“ für die jungen ÖSV-Herren

Das gibt es doch nicht! Nachdem bereits Raphael Riederer im Super-G der Juniorenweltmeisterschaft von Panorama als Vierter nur 0,18 Sekunden an Bronze vorbeigeschrammt war, gab es am Sonntag auch für den Osttiroler Kilian Pramstaller „nur“ Blech in der Kombination. Den Sieg holte sicher der Italiener Giovanni Franzoni, für den es bereits das zweite Gold nach der Abfahrt war.