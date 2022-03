99ers: Licht aus nach dem Endlos-Krimi

Mit einer Schweigeminute für die Ukraine begann das Pre-Play-off im Liebenauer Bunker - Schweigen gab’s auch am Ende bei den 1639 Grazern: Denn die 99ers drehten zwar gegen Znaim einen 0:2-Rückstand in ein 4:2 um, verschenkten aber den sicher geglaubten Sieg. In der Overtime drehten die wiedererweckten Tschechen durch Gorcik das Licht ab.