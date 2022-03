Steile Rinne wurde Familie zum Verhängnis

Bei einer Variantenabfahrt geriet eine fünfköpfige Urlauberfamilie am Arlberg in ernste Schwierigkeiten: Die Mutter und ihr jüngster Sohn (11) waren in eine steile Rinne gestürzt und 60 Meter abgerutscht. Während der Unfallaufnahme stürzte an derselben Stelle ein weiterer Skifahrer ab.