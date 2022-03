Wolfgang Mückstein: Der gescheiterte Minister

Das Gesundheitsministerium wirkte in der Anfangsphase von Corona überfordert und brachte nicht einmal rechtlich korrekte Verordnungen zustande. Das wurde unter Mückstein kaum besser. Vor Kurzem haben die Topinfektiologen Florian Thalhammer und Günter Weiss in einem Brief an den Minister dessen Impfverordnung auch medizinisch in der Luft zerrissen.