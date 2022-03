Ukraine-Krieg: Warum uns diese Bilder Angst machen

Betrifft uns der Krieg in der Ukraine so sehr, weil er vor unserer Haustüre passiert?

Ganz sicher. Kriege auf anderen Kontinenten sind zwar furchtbar, aber sie sind weit weg. Diese schrecklichen Szenen mitten in Europa, in einem Land, das in der k.u.k.-Monarchie zu Österreich gehörte, übersteigen unsere Vorstellungskraft.