Auslands-Schuljahr nach Flaute wieder gefragt

Durch die Pandemie sind Auslandsjahre bei Schülern stark ins Hintertreffen geraten. Corona ließ die Teilnehmerzahl an Schüleraustauschprogrammen um mehr als zwei Drittel sinken. Unterricht via Zoom im Kinderzimmer der Gastfamilie, pandemiebedingte Lockdowns, die etwa abendliches Ausgehen verhinderten - all das schreckte Schüler ab, sich für Austauschprogramme anzumelden.