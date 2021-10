Sophie Karmasin nicht mehr für das IHS tätig

Mitbeschuldigte in ÖVP-Korruptionsaffäre

Die Meinungsforscherin ist Mitbeschuldigte in der ÖVP-Korruptionsaffäre um Sebastian Kurz - es gilt die Unschuldsvermutung. Die Chat-Enthüllungen deuten darauf hin, dass eine Gruppe von Vertrauten um Kurz bei Karmasins Engagement bei „Insight Austria“ mitgemischt haben könnte. „Muss Dich was zu IHS fragen“, schrieb Karmasin etwa 2018 an den Kurz-Vertrauten Thomas Schmid.