Kritik wegen neuer Straße für Logistikzentrum

Ein großes deutsches Logistikunternehmen will sich, wie berichtet, in Federaun bei Villach ansiedeln. Bis das geschieht, werden nun die infrastrukturellen Maßnahmen auf Schiene gebracht. Die bestehende Schütter Straße soll verlegt werden. Die alte Fahrbahn wird nur noch als Fahrweg benutzt werden. Die Kritik an den geplanten Maßnahmen flacht unterdessen nicht ab.