UEFA spendet eine Million Euro für Ukraine-Kinder!

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) stellt zur Unterstützung von Kindern in der Ukraine und deren Nachbarländern eine Million Euro über ihre diesbezügliche Stiftung bereit. Mit diesen Mitteln sollen Initiativen der UEFA-Mitglieder und von Wohltätigkeitsorganisationen finanziert werden, wie der europäische Dachverband am Mittwoch mitteilte. Die UEFA-Stiftung stelle zudem eine Not-Soforthilfe für ukrainische Kinder und Flüchtlinge in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung.