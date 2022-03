Red Bull Salzburg nach Thriller im Viertelfinale!

Damit hatte auch Fabio Ingolitsch allen Grund zur Freude. Der eigentliche Co-Trainer war am Mittwoch anstelle des wegen eines positiven Corona-Tests fehlenden Chefcoachs Rene Aufhauser in der ersten Reihe gestanden. Die nächste Hürde ist mit PSG eine deutlich höhere. Dabei geht es um den Einzug ins Ende April in Nyon ausgetragene Final-Four-Turnier. Die Franzosen hatten bereits am Dienstag das Ticket für die Runde der letzten acht gelöst - mit einem 2:0 gegen den FC Sevilla.