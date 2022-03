Wegen Tarifstreit: MLB-Saisonstart verschoben

Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen beginnt die Saison in der Major League Baseball nicht zum geplanten Termin am 31. März. Das sagte MLB-Chef Rob Manfred am Dienstag in Florida, wo sich die Vertreter der besten Baseball-Liga der Welt und der Spieler in den vergangenen Tagen stundenlang in Verhandlungen gegenübersaßen.