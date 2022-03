Selenskyj: „Sind diese Kinder Panzer gefahren?“

„Wir haben einen Wunsch - unsere Kinder sollen Leben“, sagte Selenskyj während seiner Rede vor dem EU-Parlament am Dienstag - der ukrainische Präsident war dabei live aus Kiew per Video zugeschaltet. „Wir kämpfen für unsere Rechte, für unsere Freiheit, für unser Leben. Und nun kämpfen wir ums Überleben“, so Selenskyj in seinem emotionalen Appell.