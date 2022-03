Kärntner (26) avanciert blitzartig zum TikTok-Star

Mit Cro auf der Bühne

Aber so ganz unerwartet kam Florians Gesangseinlage eigentlich nicht, denn einigen Radiohörern dürfte seine Stimme wohl noch bekannt vorkommen. Mit Songs wie „Moonlight“ und „Cry for you“ sorgte der Kärntner unter seinem Künstlernamen „RIAN“ bereits für den einen oder anderen Ohrwurm in den österreichischen Charts. Auch mit Cro und Bausa stand er bereits Jahre zuvor auf der Bühne.