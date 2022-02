Handball-Spiele mit Belarus-Beteiligung abgesagt!

Die Europäische Handball-Föderation (EHF) hat wegen der von Belarus unterstützten Invasion Russlands in die Ukraine weitere Spiele abgesagt! In der Qualifikation zur Frauen-Europameisterschaft Ende des Jahres wurden die zwei Partien zwischen Griechenland und Belarus auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Spiele sollten am 2. März im griechischen Chalkida sowie am 6. März in Minsk stattfinden.