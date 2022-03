Ist Fleisch aus Tirol für uns die bessere Wahl?

Oft beziehen wir aus Deutschland, aber auch aus Ungarn, den Niederlanden, Slowenien, Italien, Polen und Brasilien - laut Agrarmarketing kommen bei Rindfleisch noch die USA und Australien dazu. „Importiert wurde hauptsächlich aus Ländern (EU, Anm.), in denen der Druck auf Ökosysteme und Biodiversität pro produzierter Tonne an Fleisch relativ ähnlich wie in Österreich war“, erklärt Nicolas Roux vom Institut für Soziale Ökologie an der BOKU Wien. Er ist auch einer der Autoren der Studie, aus der die Importzahlen stammen.