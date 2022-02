Tirol-Wahlen als Fingerzeig für Salzburg?

In Tirol schafften es die Impfgegner der MFG auf Anhieb in mehrere Gemeinderäte, teilweise mit zweistelligen Ergebnissen. Und nahm dabei vor allem der FPÖ Stimmen weg. „Es ist fraglich, inwieweit eine Ein-Themen-Partei konstruktiv in der Gemeinde mitarbeiten kann“, sagt Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek. Sie will die Ergebnisse nicht überbewerten. Denn: „Kommunalwahlen haben immer eine eigene Dynamik.“