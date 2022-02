Wie man mit Kindern über den Krieg spricht

Ängste, die Kinder nicht formulieren können

„Wenn das Kind nicht aktiv fragt, sollte man es beobachten“, so Stippl. „Eltern kennen das Gefühl, wenn das Kind etwas beschäftigt. Da kann man fragen, ob es sich über etwas Sorgen macht. Man kann ihm ruhig zum Thema verhelfen.“ Je älter das Kind ist, desto eher kann man es zum Sprechen animieren: Nachfragen, ob es etwas mitgekriegt hat, ob in der Schule, in der Pause über Krieg gesprochen wurde. „So kommt man am ehesten darauf, ob es Ängste hat.“ Die es vielleicht selbst gar nicht formulieren kann. Und keine Angst davor, sich wegen des eigenen Geschichtswissens zu blamieren, darum geht es nicht. Vielmehr darum, dem Kind zu vermitteln, dass es hier sicher ist - in Österreich, bei den Eltern. Fehler machen, kann man nicht. Stippl: „Darüber zu sprechen kann nicht schaden - eher so zu tun, als ob nichts wäre.“