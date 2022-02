Pogacar siegt wie 2021 im „Heimrennen“ in Emiraten

Der 23-Jährige gewann am Samstag auch die zweite und abschließende Bergankunft des World-Tour-Auftakts am Jebel Hafeet. In der Gesamtwertung siegte er wie schon 2021 vor dem Briten Adam Yates (Ineos). Die als Helfer eingesetzten Österreicher Patrick Konrad (Bora) und Hermann Pernsteiner (Bahrain) kamen nicht ins Spitzenfeld.