Für „Sch*** Putin“ hagelte es Tritte

Donnerstagabend in der Wiener Innenstadt. Olaf B. ist nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause. Er telefoniert mit seiner Freundin - einer gebürtigen Ukrainerin. Es ist der Tag, an dem die russischen Truppen ihre Heimat überfallen haben. „Meine Freundin hat am Telefon geweint. Sie hat viele Freunde und Verwandte in der Ukraine. Und natürlich waren wir emotional. Da hab ich am Telefon ,Scheiß-Putin‘ gesagt. Nicht geschrien, aber dennoch gut hörbar“, erinnert sich B..