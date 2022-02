ÖSV-Skicrosser warten in Russland auf Rückflug

In Moskau ist von den aktuellen Kriegshandlungen in der Ukraine nichts zu spüren. „Hier wirkt alles ganz normal“, sagt Berthold. „Auch in Sunny Valley hat man zwar durch die Medien mitbekommen, was in der Ukraine passiert. Allerdings waren wir Sportler außer Gefahr und es gab auch eine russische Sicherheitsgarantie.“ Dennoch ist der Montafoner froh, dass die Rennen schlussendlich abgesagt wurden. „Auch wenn bei einem Rennen wie dem in Sunny Valley einem Skicrosser das Herz aufgeht – pro Tag hätten wir 10.000 Zuschauer vor Ort gehabt – können und sollen wir nicht in einem Land Rennen bestreiten und ‘heile Welt‘ spielen, das aktuell Krieg führt.“