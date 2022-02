Johann Jascha: Jubiläumsschau zeigt sein Frühwerk

Denn die Kultur GmbH setzt einen Schwerpunkt auf Performance-Kunst - bisher sah man das aber nur am Standort Francisco Carolinum. Aus Zeit- und Platzgründen gibt es jetzt also auch im Schloss Performances. Und was für welche: Johann Jascha stört mit einer seiner Schreiaktionen die Olympischen Spiele in München 1972 so sehr, dass sie unterbrochen werden mussten. Er kämpft sich in der Aktion „Akademische Kunstverhunzelung“ brüllend durch eine Gummihaut und stört mit Urlauten Ausstellungseröffnungen von Arnulf Rainer: „Der Schrei ist ein Projektil, das nicht tötet“, sagt der Künstler über sein Markenzeichen. Er habe damit immer aufwecken und für Freiheit und Individualismus kämpfen wollen.