Corona-Positiver (16) ging auf Geburtstagsparty

Der 16-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung besuchte am Mittwochabend die Feier in einer Nachbargemeinde. Aufgrund eines anonymen Hinweises erlangte die Polizei Kenntnis davon. Bei einer Nachschau an seiner Absonderungsadresse bestätigte sich der Verdacht, dass er diese unerlaubt verlassen hatte.