Vienna Capitals werben Nationalteamstürmer ab

Schwinger erzielte in der laufenden Saison für die „Bulldogs“ je neun Tore und Assists in 44 Spielen. Der 24-Jährige biete offensiv neue Möglichkeiten, „andererseits verleiht er uns die nötige Tiefe für die Play-offs“, sagte „Caps“-Coach Dave Barr in einer Mitteilung am Mittwoch über den zwölffachen Teamspieler. Die Wiener haben als Liga-Vierte gute Chancen auf die direkte Viertelfinal-Qualifikation. Am Donnerstag sind die Capitals bei Olimpija Ljubljana zu Gast, am Freitag bei den Pustertal Wölfen.