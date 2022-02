Graz hinkt beim klimafreundlichen Heizen nach

Schwentner: „Enorme Schritte in den letzten Jahren“

Was also will Graz in Zukunft tun, um besser zu heizen? Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne): „Wir haben in Graz in den letzten Jahren enorme Schritte im Ausbau umweltfreundlicher Fernwärme gemacht und konnten den Anteil von 5 auf 25 Prozent steigern. Das hat die Feinstaubbelastung deutlich verbessert.“ Der Ausstieg aus der Kohle im Jahr 2020 - damals wurde das Kohlekraftwerk Mellach stillgelegt - sei ein ökologischer Wendepunkt gewesen.

„Eine Reduktion der Abhängigkeit von Erdgas hat jetzt oberste Priorität", sagt Schwentner - das sei aber nur in Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark möglich.