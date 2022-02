Täter überwies Teil der Beute inhaftiertem Freund

Am 9. Juli 2019 um 16.10 Uhr betritt ein Mann mit tief ins Gesicht gezogenem Kapuzenpullover eine Trafik im Villacher Stadtteil Völkendorf. Ohne ein Wort zu sprechen hält er der Angestellten einen Zettel hin: „Geld her sonst bringe ich dich um“. Er bedroht sie mit einer Waffe. Die Frau gibt ihm etwa 1000 Euro. Er flüchtet in unbekannte Richtung. Eine Großfahndung mit zahlreichen Beamten, Hunden und Hubschrauber bleibt erfolglos.