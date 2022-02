„Mache mir um Verwandte in Ukraine Sorgen“

„Krieg auf dem Kontinent? Man hält es nicht für möglich, was sich da anbahnt“, seufzt Ekaterina Tatianina. Die gebürtige St. Petersburgerin blickt derzeit, wie ganz Europa, gespannt in den Osten der Ukraine. Weil dort alles möglich scheint, die Schwester ihrer Oma nur unweit des Krisengebiets in der Millionenstadt Charkow lebt. „Wir haben sie lange nicht mehr gesehen. Wir wissen ja nicht, ob wir wieder heimkehren können, wenn wir sie in der Ukraine besuchen!“