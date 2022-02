Gartler und Schick mit Comeback gegen Vitesse?

Gartler habe nach einem freien Montag für die Mannschaft am Dienstag Teile des Trainings mitgemacht. Wegen muskulärer Probleme hatte er das Ligaspiel bei Sturm Graz (2:2) am Sonntag verpasst. Es drohte auch ein längerer Ausfall. „Es ist in alle Richtungen offen. Wenn es so weitergeht, wird er aber nicht länger ausfallen“, sagte Feldhofer. Einen Einsatz am Donnerstag werde es nur bei „voller Fitness“ geben. Niklas Hedl steht als Ersatzmann bereit und könnte nach seinem Liga- auch sein Europacup-Debüt feiern. „Er hat uns wenig Anlass gegeben, dass wir bei Gartler ein zu hohes Risiko nehmen“, so Feldhofer.