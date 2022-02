Taxi Fountas: Harter US-Poker beim Balanceakt

Beim 2:1 letzten Donnerstag gegen Vitesse war Fountas nach überstandener Corona-Infektion in der letzten halben Stunde wieder dabei. Jetzt der Rück- und damit Ausfall in Graz. Schaut saublöd aus, schadet beiden Seiten. Daher wird Rapid den Stürmer nach dem Grunddurchgang ziehen lassen. Alles andere sorgt nur für mehr Unruhe. Trotz des harten Pokers der Amis: Washington zahlt zwar Fountas in drei Jahren sieben Millionen Dollar, das Ablöse-Angebot an Rapid ist aber noch lächerlich