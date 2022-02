Titel nicht Pflicht - Mauer will es aber wissen!

Mit zwei Punkten Rückstand auf Leader Donaufeld liegt Union Mauer in der Wiener Stadtliga in Lauerposition. Der Meistertitel und Aufstieg in die 3. Liga wäre für den Klub natürlich etwas tolles, doch Pflicht ist er nicht. Wir haben uns kurz vor Meisterschaftsauftakt Mauers sportlichen Leiter, Ken Pokorny, für einen fan.at-Fußballtalk geschnappt.