Salzach-Drama: Junge Familie war Erfolgsgeschichte

Die Trauer in der Gemeinde Oberndorf bei Salzburg ist groß. Die Tragödie um die Jungfamilie M., die - wie berichtet - am späten Sonntagnachmittag mit ihrem roten Kleinwagen in die Salzach stürzte und ertrank, erschüttert die Stadt. Mohamad M. (35), seine Frau Sally (30) und Sohn Julian (2) waren in Oberndorf beliebt. „Die Familie war bestens integriert, man mochte sie. Viele Oberndorfer sind tief betroffen“, sagt Bürgermeister Georg Djundja am Tag nach dem Unglück.