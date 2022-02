Auto stürzte in Salzach: Fahrfehler als Ursache

Eine Unachtsamkeit oder ein Fahrfehler des Lenkers haben laut Polizei den folgenschweren Unfall am Sonntagabend in Oberndorf (Salzburg) ausgelöst: Wie die „Krone“ berichtete, stürzte ein roter Kleinwagen gegen 17 Uhr in die Salzach. Eine Familie, die Eltern (35, 30) und ihr Kind (2), konnten nicht mehr gerettet werden: Sie dürften im eiskalten Wasser ertrunken sein. Die Ermittlungen sind von polizeilicher Seite abgeschlossen.